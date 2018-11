Condena por estafar a una pareja a la que ayudó a hipotecar su casa

Once meses y 28 días de prisión, multa de 2.196 euros e indemnización de 51.631 euros para las víctimas. Es la condena impuesta a un castellonense que en el año 2007 engañó a un matrimonio al que ayudó a rehipotecar su casa para saldar unas deudas. Según declara probado la sentencia, las víctimas contactaron con él por recomendación de un amigo. Lo hicieron a fin de que encontrara una solución para hacer frente a las deudas que habían contraído con bancos y entidades financieras.

Siguiendo las indicaciones del ya condenado, procedieron a hipotecar su casa para obtener un préstamo por importe de 80.000 euros, con el que pretendían saldar sus adeudos. Se acordó que de este pago se encargaría personalmente el condenado, con el importe que los perjudicados le transferirían a su cuenta.

Una vez la entidad bancaria hizo efectivo el pago, el procesado recibió 37.085 euros para cancelar las deudas y otros 2.320 en concepto de sus honorarios por las gestiones realizadas.

Sin embargo, no abonó ese dinero a las entidades acreedoras, por lo que las deudas de los perjudicados no fueron saldadas y las víctimas sufrieron procedimientos judiciales derivados de los impagos. Los jueces no creen la versión del acusado, quien reconoció haberse comprometido a la gestión, pero que declaró no saber cómo acabó el dinero en su cuenta, en el juicio contra él.

Para los jueces, existe prueba suficiente y con contenido inculpatorio contra el procesado.

PENDIENTES DE SENTENCIA / Otros dos casos de apropiación indebida se encuentran pendientes de sentencia en estos momentos en la Audiencia Provincial de Castellón. Uno de los procesados es el exdirector de una entidad bancaria de Almassora, que está acusado de quedarse con 6.000 euros de una pareja de ancianos, clientes de la sucursal.

«Soy una ama de casa de 88 años y fui engañada miserablemente», dijo una de las víctimas durante la reciente vista. El fiscal pide cuatro años de prisión por una presunta estafa agravada, en concurso medial con un supuesto delito de falsedad documental.

Una vecina de Segorbe también se enfrenta a cuatro años de prisión por un delito continuado de falsificación en documento público, en concurso medial con otro de estafa. El Ministerio Público sostiene que la mujer utilizó un poder de su madre fallecida como avalista para aumentar una hipoteca concedida años antes por la suma de 103.000 euros.

La acusada lo negó todo ante el tribunal. Dijo que nunca tuvo «la intención de estafar o falsificar» y alegó que desconocía que el poder dejaba de tener valor al morir su anciana madre.