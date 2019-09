Condenada una vecina de Onda tras robarle una banda su DNI para estafar en su nombre

Una vecina de Onda ha logrado que la exoneren tras ser condenada por error por un delito de estafa que no cometió. La Justicia se ha dado cuenta de que, en realidad, la mujer había sido víctima del robo de sus propios datos personales, una información que luego se había utilizado por los estafadores para abrir una cuenta bancaria e ingresar dinero conseguido de forma fraudulenta. Así se refleja en la sentencia absolutoria la que ha tenido acceso este diario, dictada por la Audiencia de Málaga, donde se ha centralizado la investigación.

La ondense fue sentenciada a pagar 410 euros por un delito leve de estafa el pasado mes de marzo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, encargado del caso. Según declaraba probado ese órgano, un hombre realizó un pedido on line de una consola Nintendo Switch por importe de 2.010 euros, tras mantener conversaciones por correo electrónico con el vendedor. Esta persona realizó el pago por transferencia bancaria, pero nunca recibió el producto adquirido.

Según el juzgado instructor, dicha cuenta corriente estaba a nombre de la mujer condenada. Sin embargo, no pertenecía realmente a ella, pues la Guardia Civil de Onda informó a la titular a finales del 2018 de que estaban utilizando su identidad para llevar a cabo hechos delictivos.

En ese momento la afectada recordó que ella había puesto un anuncio de un teléfono móvil en una plataforma de compraventa on line. Una persona se mostró interesada en el terminal y, antes de pagárselo, le había solicitado una fotocopia de su DNI como prueba. Ella se lo hizo llegar y, a partir de ese instante, ya no volvió a tener más noticias del posible comprador. La afectada no le había dado a este hecho mayor importancia, pero cuando los agentes la informaron de lo ocurrido, ella decidió interponer denuncia en el cuartel de Onda.

El grupo de ciberdelincuencia de la Policía Judicial ha iniciado una investigación que no solo engloba la cuenta bancaria de la ondense ahora absuelta, sino también otras 20 que están bajo sospecha. Una veintena de personas están investigadas por el presunto robo de datos a terceros.

CAUTELA CON ENVIAR DATOS

Desde la Policía Nacional y la Guardia Civil piden máxima precaución a la hora de enviar datos personales a desconocidos para evitar las suplantaciones de identidad. Tanto si hay sospechas de ser víctima de una estafa, como ante el robo de una cartera con documentación, cabe presentar denuncia inmediata para evitar responsabilidades penales.