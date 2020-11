Denunciado en Benicarló por conducir drogado, sin mascarilla y eludir el confinamiento perimetral

La Policía Local de Benicarló ha denunciado en la mañana de este miércoles a un conductor por cometer un buen puñado de delitos al volante.

En primer lugar, el varón ha estacionado en un paso de cebra y los agentes han comprobado que no tenía seguro, ni la ITV pasada. Posteriormente, la policía ha procedido a registrar al conductor, comprobando que tenía drogas en su poder, dando además positivo en el test de drogas.

Por si no fuera suficiente, los tres ocupantes del vehículo han sido denunciados por no llevar mascarilla y no respetar la prohibición de entrada en la Comunitat Valenciana para actividades no esenciales decretada durante la crisis del coronavirus.

La actuación se ha llevado a cabo conjuntamente por la Policía Local de Benicarló y la de Vinaròs, pues el conductor ha hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes benicarlandos, desplazándose en dirección a la localidad vecina.