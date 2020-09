Denuncian un cartel homófobo en los baños de un bar de Castelló

Desagradable suceso el acaecido en la mañana de este miércoles en un bar de Castelló. La presidenta la asociación Castelló LGTBI, Pastora de Florencio, ha entrado en el mismo y cuál ha sido su sorpresa cuando ha accedido a los baños, pues en uno figuraba el cartel de “Hombres”, mientras que en el adyacente estaba escrito “Mujeres y gays”. Al preguntar al personal del establecimiento por esta circunstancia, en una primera instancia la respuesta ha sido la siguiente: “Me han dicho que como era su negocio podían hacer lo que quisieran, a lo que yo he respondido que lo que hacían era un delito de odio tipificado en el Código Penal”.

Desde Castelló LGTBI han lamentado profundamente estos hechos y fruto del enfado han publicado en sus redes sociales la imagen que acompaña esta información. Las reacciones de los usuarios han sido de denuncia hacia este cartel que se podía leer en la puerta del aseo del Bar Solsona de la capital de la Plana y posteriormente desde el negocio se han puesto en contacto con la asociación para asegurar que iban a proceder a retirar la pintada, pidiendo disculpas además por el triste suceso.

“Por mi parte quiero dar por zanjado el asunto porque pese a que en un primer momento la supuesta propietaria del bar no ha tenido la reacción que esperaba, pues es obvio que una mujer no es lo mismo que un gay, parece que ha recapacitado”, concluye Pastora, que pide estar alerta ante este tipo de comportamientos homófobos para que no se repitan.