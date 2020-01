Desaparecen dos chicas menores de edad en Burriana

Dos chicas menores de edad que estaban tuteladas en sendos centros de menores llevan desaparecidas desde este jueves al mediodía. Una de ellas, que se aloja en Burriana, salió ayer hacia el instituto desde el centro, pero ya no fue a comer, lo que comenzó a encender las alarmas tanto en el centro como en su familia.

La madre de una de las jóvenes, con la que se ha puesto en contacto este periódico, lamenta que no puede interponer la denuncia antes la Policía, pues la tutela pertenece al centro de menores, aunque la Guardia Civil ha confirmado a este periódico que tiene constancia de la desaparición. "Hemos acudido al centro y no nos han podido dar ninguna información. Sabemos que no lleva el móvil encima y que vestía pantalón oscuro, sudadera gris y chaqueta negra", confirma a Mediterráneo una familiar de las desaparecidas.