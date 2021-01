Detenida una joven por apuñalar a su pareja tras discutir por no poder dormir

La Policía Nacional detuvo este martes en Dénia a una joven de 20 años acusada de asestar una puñalada a su pareja, de la misma edad, en un domicilio del municipio dianense, según informaron fuentes cercanas al caso. Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada cuando los dos jóvenes, que no llevaban mucho tiempo conviviendo en una vivienda de Dénia, discutieron dado que, según las mismas fuentes, él no le dejaba a ella conciliar el sueño.



En el transcurso de la disputa la joven de 20 años agarró presuntamente un cuchillo y apuñaló por la espalda a su novio. El teléfono de emergencias 112 recibió una llamada alertando del suceso y el joven fue atendido de la puñalada, aunque inicialmente la lesión no parecía revestir gravedad.

La Policía Nacional se personó en el lugar y procedió a la detención de la presunta agresora. Las fuentes consultadas indicaron que no constan antecedentes por violencia doméstica en la pareja.

Estadística

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, hay contabilizados 9.930 casos de violencia de género, de los cuales 85 correspondían a mujeres en situación de riesgo alto. Por provincias, en Valencia hay 4.719 casos activos, mientras que en Castellón 1.302.