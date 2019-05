Detenido por apuñalar a un vecino en plena calle en la Vall

La Policía Local y la Guardia Civil de la Vall d’Uixó detuvieron ayer a un individuo, vecino de la localidad, tras haber sido identificado por un hombre de 34 años al que, presuntamente, había apuñalado minutos antes. La respuesta policial se inició cuando el retén recibió una llamada alertando sobre la presencia de una persona ensangrentada en una gasolinera.

Tras personarse en la zona, minutos antes de las 7.00 horas, y no encontrar a nadie en esas circunstancias, recibieron un aviso del 112 en el que se notificaba que el propio agredido informaba de que «le habían pegado dos navajazos en una pierna y estaba sangrando». Según precisó el herido, alguien podía estar siguiéndole, pero no sabía identificar dónde se encontraba. La patrulla de la Policía Local inició la búsqueda y lo localizó en la avenida Sudoest, donde le atendieron hasta la llegada de un SAMU que tuvo que realizarle una sutura en una herida que no revestía mayor gravedad.

El herido, según ha podido saber Mediterráneo, pudo describir al agresor, lo que facilitó su identificación, aunque aseguró que no lo conocía previamente. Los agentes no tardaron en dar con él, dado que se encontraba en los alrededores. Lo trasladaron hasta la ambulancia, donde la víctima lo reconoció y se procedió, por tanto, a su detención.

Se desconoce el motivo de la agresión, pero víctima y agresor, ambos con antecedentes, son conocidos por la Policía Local.