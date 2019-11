Diez años de cárcel por violar a su exnovia maltratada en Torreblanca

Diez años de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento que le impedía acercarse a su exnovia y por agredirla sexualmente en Torreblanca. Es la condena impuesta por la Audiencia Provincial a Mohamed Al Shihabi, de 26 años, quien tras su salida de prisión deberá someterse a la medida de seis años de libertad vigilada, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Mediterráneo. El condenado no deberá pagar indemnización alguna a la víctima, pues la chica renunció a cualquier cobro e incidió en que solo quería «Justicia». La defensa del acusado ya ha anunciado que recurrirá.

Según declaró la joven en la vista oral, una vez rota la tormentosa relación (había dos condenas previas por amenazas y maltrato), el sentenciado la llamó y le pidió poder quedarse en su casa de Torreblanca, alegando que no tenía donde ir. Ella aceptó y lo acogió en septiembre del 2018.

Tal y como declara probado el tribunal castellonense, un día, al regresar la afectada del trabajo, el ahora condenado empezó a hacerle comentarios insistentes para que tuvieran relaciones sexuales. Ella, sin embargo, le dijo que estaba muy cansada y se tumbó en la cama para dormir.

Entonces, Mohamed Al Shihabi insistió y le profirió expresiones como: «Eres mía». Lo hizo para reafirmar su posición de control y dominio sobre ella. Como reza la sentencia, la cogió con fuerza y la agarró por el pelo y la barbilla para inmovilizarla. La mujer le manifestó su miedo y le dijo que cesara en su conducta, pero el varón la desnudó y la agredió sexualmente, como consideran probado los magistrados.

La afectada dijo durante su declaración en el juicio oral que tenía «dependencia emocional» y «miedo» al procesado. «Me gritaba, me amenazaba, me levantaba la mano y decía que yo era suya y que iba a matar a mi familia. Me forzó y, al día siguiente, pedí ayuda a la Guardia Civil», aseveró.

HUIDA POR LOS TEJADOS / Como explicaron también los agentes de la Benemérita, cuando los efectivos intervinieron para detenerlo tras la denuncia de la víctima, el hombre huyó por una ventana de la casa, saltó de azotea en azotea y se quedó varias horas en lo alto, amenazando con tirarse.