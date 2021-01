La doble pesadilla para este gimnasio de Castelló: "Me han robado todo y no tenía seguro"

Cualquier autónomo que posea un negocio será consciente de las dificultades que entraña mantener la empresa abierta pese a las restricciones motivadas por la crisis del coronavirus. Comercios, hostelería y gimnasios son algunos de los más afectados, pero en el caso de Juanjo Ibáñez, que regenta el gimnasio Crewbox Castellón, a este duro golpe motivado por la pandemia se ha sumado ahora el robo de todo el material con el que contaba en sus instalaciones de la Calle Barranco de Fraga de la capital de la Plana: “Calculo que entre todo lo que se han llevado me habrán quitado unos 20.000 euros”.

Los ladrones actuaron en la Noche de Reyes, en la madrugada del 5 al 6 de enero, y atendiendo a las declaraciones de Juanjo sabían lo que hacían: “Por las huellas que dejaron parece que vinieron en camión. Se lo llevaron todo, desde barras de halterofilia, discos de halterofilia, balones para hacer cross training, dos remos, tres bicicletas, pesas rusas, mancuernas, combas, gomas... Solo han dejado la estructura, un par de balones y el armario, porque no les cabría”.

El propietario de Crewbox Castellón puso la denuncia ante la policía ayer miércoles 6 de enero y asegura que los agentes ya cuentan con una línea de investigación para esclarecer los hechos: “Se han tomado mucho interés y espero que pronto su trabajo dé resultados porque estoy desesperado, ya que no tenía seguro y después de abrir el gimnasio hace aproximadamente un año y medio no sé cómo me puedo recuperar de esto. Estoy en shock porque lo he perdido todo”.

Juanjo confía en que la publicación de las fotos del material ayude también a esclarecer los hechos en caso de que los ladrones intenten vender el mismo como artículos de segunda mano. Parte de lo sustraído es lo que se muestra a continuación: