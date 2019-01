Encuentran a la mujer de 40 años desaparecida en Betxí

El operativo desplegado para encontrar a Mar Franch, una ciudadana de 40 años de Betxí desaparecida el miércoles, la ha encontrado, como confirman sus familiares tras recibir la llamada de la Guardia Civil.

No tenían noticias de ella desde que salió de su casa a las 19.30 horas del miércoles, cuando dijo a su pareja y a sus hijos que se marchaba un segundo a la calle y ya no regresó. Vestía unas mallas marrones, una sudadera rosa y una chaqueta negra, y no portaba encima ni cartera ni teléfono. La familia estaba "muy preocupada", admitía su cuñada, Cristina, a este diario.