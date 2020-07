Encuentran el Porsche robado en Benicàssim en La Eliana "gracias a las redes sociales"

El robo de un Porsche Carrera 2 en Benicàssim el pasado sábado se ha saldado con dos días de angustia por parte de Lucas, su propietario, que ya vuelve a tener el coche en su garaje después de que haya sido encontrado este mismo lunes en la localidad valenciana de La Eliana. La difusión de las imágenes del robo en redes sociales, considera el dueño del vehículo, ha sido fundamental para encontrar el coche: “Mi primo tiene un Tesla en el que se activan las cámaras de vídeo por la noche si alguien se acerca. Al grabar el robo y difundir las imágenes en redes sociales y en El Periódico Mediterráneo la gente las vio y esta misma mañana un repartidor se ha puesto en contacto con nosotros al encontrar el coche aparcado en una urbanización”.

Lucas está convencido de que el vehículo ha aparecido “gracias a las redes sociales” y añade con una sonrisa de alivio que ya no se separará de su Porsche Carrera 2, adquirido justo antes del confinamiento, y en el que va a aplicar todas las medidas de seguridad posibles para dificultar una hipotética actuación de otros ladrones.

Porsche Carrera 2, matricula 2397DBK robado en Benicassim, Castellón, anoche a las 3:20 AM. Va a ser complicado, pero si alguien sabe algo o conoce a alguien en el video o fotos, mis DMs están abiertos.



Gracias pic.twitter.com/o3RTDIxlFs — Jose Saez-Merino (@josejacas) July 12, 2020

El robo se produjo en unos apartamentos situados en la Calle Conde Bau de Benicàssim sobre las 3.20 horas de la madrugada del sábado al domingo, por lo que han sido dos días de angustia: “La verdad es que no esperaba encontrarlo, pero sabía que las primeras 72 horas eran fundamentales para encontrarlo. Más allá de ese tiempo sería imposible, así que he tenido mucha suerte”. Lucas afirma que el vehículo en cuestión ha aparecido “intacto” y lamenta que no se conoce todavía la identidad de los ladrones, aunque para él lo importante es que ya tiene el coche de nuevo en su poder: “Ahora no me separaré de él”.