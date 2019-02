Engañan a un ciclista y le roban la bici en Castellón

La Policía Local de Castellón advierte de la presencia de una banda que opera desde Barcelona hasta la capital de la Plana y que el pasado fin de semana engañó a un ciclista que venía de disputar la Mediterranean Epic en Orpesa, robándole su vehículo. «En la ronda Sur me alcanzó otro ciclista y entabló conversación conmigo. Dijo que era médico deportivo, me ofreció sus servicios y a la altura de la calle Obispo Salinas me dijo que vivía allí y que me esperara para que me diera su tarjeta», cuenta la víctima a través de las redes sociales. «Luego me dijo que no tenía llaves y que esperáramos un segundo a que viniera una compañera. Al llegar la chica, me la presentó y él le prestó su bicicleta. El chico retomó la conversación conmigo y me pidió probar la mía. Cuando me di cuenta de que era un robo, ya estaba a 50 metros», lamenta.