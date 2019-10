Entran a robar en el Ayuntamiento y en el local de los jubilados de Navajas

Los ladrones volvieron a las andadas en la comarca del Alto Palancia. En la madrugada del martes al miércoles entraron en las dependencias del Ayuntamiento de Navajas, ubicadas en la planta primera del edificio de los jubilados, en la calle de San Roque, 2, llevándose la recaudación de la lotería de los jubilados, pero ningún otro documento de valor.



El concejal Manuel Torres aseguró a Mediterráneo que no habían echado de menos ningún documento municipal aunque la mayor parte de las puertas de los servicios administrativos habían sido reventadas. Tampoco se llevaron nada de valor ya que «el Ayuntamiento no tiene nada valioso en sus despachos». Según parece no era este el objetivo de los ladrones sino los locales de los jubilados ya que intentaron forzar las puertas metálicas de la planta baja pero no pudieron penetrar en el interior desde la calle. Tenían claro su objetivo pero no la ubicación del mismo.

Escalera // Sin embargo, por la escalera del Ayuntamiento existe una comunicación con el local de la tercera edad, y por ella penetraron tras reventar una nueva puerta, llevándose una parte de la recaudación de la lotería que están vendiendo los jubilados y también papeletas para el sorteo que se encontraban en una caja junto con el dinero.



Con la caja de dinero y la lotería en la mano, los amigos de lo ajeno se marcharon hasta la fuente de la Virgen de la Luz, junto al río Palancia. En el paseo denominado de las Fuentes cogieron de la caja lo que les interesaba, el dinero, dejando la lotería.



Fueron los propios empleados de los locales afectados los que al acceder a su trabajo a la mañana siguiente, en su horario habitual de entrada, se encontraron con las puertas abiertas y reventadas, dando el aviso pertinente.



De inmediato, efectivos de la Guardia Civil abrieron una investigación para intentar encontrar pistas que lleven a los autores del hecho. Por otra parte, los carpinteros estaban trabajando desde primera hora en la reparación de las puertas afectadas.



Cabe recordar que, recientemente, la Guardia Civil desarticuló una banda organizada que robó hasta en 13 provincias españolas, con siete golpes en Castellón: un robo al salón cultural de Torás el pasado enero, otro al Ayuntamiento de Viver en agosto, un tercero en el consistorio de la Pobla de Benifassà y hasta cuatro casos en Espadilla -uno en la casa consistorial y tres en farmacias- el pasado mes de abril.