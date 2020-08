Un espectacular incendio calcina gran parte de un almacén citrícola en Burriana

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón (CPBC) ha desplazado a 10 dotaciones , más el refuerzo de una dotación del Cuerpo de Bomberos de Castelló, en la noche de este domingo, 23 de agosto, al filo de las 21.30 horas, con motivo de un aparatoso incendio industrial. Según las informaciones del Servicio de Información del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón (SIAB), se trata de la empresa de cítricos Anton Import Export Srl, ubicada en el camí la Cossa de Burriana., la cual ha visto como se ha calcinado gran parte de su almacén, repleto de cajas inflamables, y que ha sido controlado por los bomberos.

Fuentes de dicho servicio de bomberos han afirmado que se trataba de un incendio de suma gravedad, al estar dicho almacén repleto de cajones altamente inflamables.

Además de las dotaciones de bomberos, se han desplazado hasta el lugar del incidente varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Burriana.

Por fortuna, en estos momentos, al estar fuera de temporada, no había actividad en dicho almacén, por lo que no había personas presentes cuando se ha producido el fuego. Además, no hay edificios cercanos en los que el fuego pueda causar desperfectos.