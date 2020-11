"Estamos desesperados"; la denuncia de una vecina de Castelló tras instalar un prostíbulo en su finca

La vida de los vecinos del número 8 de la calle Maestro Bretón de Castelló dio un giro de 180 grados el pasado 1 de enero, cuando se instalaron unos nuevos inquilinos en la finca. Así recuerdan los vecinos aquella primera noche: “Empezó a escucharse música de madrugada, ruido de tacones, risas, gritos… Pedimos que bajaran el tono porque nos despertaron y eso hicieron, pero no podíamos imaginar lo que vendría después”.

Lo que vendría fue, es y tiene pinta que seguirá siendo “una auténtica pesadilla”. La frecuencia de los clientes que acuden a este domicilio es continua y los ruidos de madrugada no solo no han remitido, sino que han ido en aumento. Por no hablar de episodios más desagradables que están haciendo la convivencia imposible. “A mi hija, de 24 años, un presunto cliente le cogió del brazo y le dijo que se fuera con él. Ella entró llorando en casa, pidiendo que nos mudáramos. Llamamos a la policía, vino y desde el prostíbulo les dijeron que era un señor que tenía trastornos mentales, así que los agentes aseguraron que no podían hacer nada”.

Imagen de los vehículos que recogen y llevan a las chicas desde el presunto burdel.

Las llamadas tanto a la Policía Local como a la Policía Nacional han sido constantes desde entonces. “Nos dicen que hay 25 casas de citas como esta en la ciudad de Castelló, y que poco pueden hacer si no demostramos que son prostíbulos. Medio en serio, medio en broma les decimos si tenemos que comprar un dron para grabar por la ventana lo que hacen en el piso”, añade un vecino afectado por esta misma situación.

Para poder conciliar el sueño, los vecinos que pueden de esta finca de la calle Maestro Bretón de la capital de la Plana apuestan por dormir fuera de su propia casa: “Vamos al piso de los padres, de las parejas, de amigos… ya no aguantamos más y vender la casa tampoco es solución, porque lo único que conseguiríamos sería trasladar el problema a otros. Mi conciencia me lo impide”, afirma una residente.

Confirma también un vecino, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, que “la situación ha cambiado un poco después de que se interesen por el tema televisiones nacionales. Ahora la Policía Nacional se ha puesto las pilas y dice que va a tomar cartas en el asunto, pero hace casi un año ya desde que existe el problema”.

Aseguran a ‘Mediterráneo’ los castigados vecinos que “la situación es inverosímil y genera una sensación de impotencia brutal”. Y es que se han llegado a poner en contacto con la propietaria de la vivienda, que ha hecho oídos sordos al problema: “Ha demostrado una falta de empatía y solidaridad increíble”. Por su parte, la supuesta madame del burdel ha protagonizado también episodios violentos que han aumentado el temor de los residentes: “Una noche, después de que viniera la policía, vino a mi puerta a pegar golpes exigiendo a gritos y de muy malos modos que le abriera”.

En resumen, todo un problema inesperado que está quitando el sueño a estos vecinos de la calle Maestro Bretón, que al margen de denunciar la situación ante la Justicia están meditando nuevas medidas para poner fin a su calvario.