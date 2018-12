Una extorsión sexual por correo electrónico golpea a Castellón

Una estafa con el sexo como moneda de cambio golpea a Castellón, donde se han detectado ya numerosos casos de esta extorsión a nivel internacional. La mafia que lleva a cabo el engaño envía un correo electrónico a la víctima --escrito en inglés generalmente o en un castellano deficiente-- en el que le dice que, mientras veía un vídeo pornográfico en internet, un virus ha entrado de forma remota en su ordenador o móvil y le ha grabado masturbándose. La persona afectada entra en pánico al leer, además, que el remitente del email conoce la que es o ha sido en algún momento su contraseña de redes sociales o de correo.

La mafia amenaza al receptor con hacer públicas las supuestas imágenes sexuales que tiene si no efectúa en el plazo de 48 horas un pago de unos 800 euros (a veces piden más de 2.000) en bitcoins (criptomoneda). Le dicen que, al tener su contraseña, difundirán el vídeo a todos sus contactos de Facebook, Messenger y correo electrónico, incluyendo a familiares, amigos y compañeros de trabajo, de forma automática si no les llega el dinero.

En el mensaje explican que en el archivo a enviar podrá verse el contenido del vídeo pornográfico observado y también la imagen de la persona masturbándose. Intentan atemorizar a la víctima, preguntándole de forma retórica si el envío masivo de las supuestas imágenes podría afectar a su relación sentimental.

Asimismo, advierten de que las autoridades no podrán rastrear el correo electrónico desde el que se envía el email, por si la víctima estuviese pensando en acudir a la Policía o la Guardia Civil.

CONTENIDO DEL MENSAJE / El mensaje recibido comienza tal que así: «No me conoces y estás pensando por qué has recibido este correo, ¿cierto? Iré al grano. He puesto un malware en un sitio porno y, adivina qué, has visitado ese sitio para divertirte».

«Te he grabado un vídeo en pantalla partida. Esta oferta no es negociable, así que no pierdas mi tiempo. Si no sabes cómo comprar bitcoins, búscalo en Google», prosigue el amenazante correo, que intenta hacer que la persona empiece a dudar.

Si la víctima no ha consumido jamás pornografía no temerá por una posible difusión, pero se sentirá inquita al saber que su contraseña ha quedado descubierta. El miedo incrementa, por supuesto, si el afectado es espectador de contenido sexual --una circunstancia, por otra parte, habitual en España, que es el 13º país del mundo en consumo.

Los investigadores recuerdan que esta es una estafa y que el vídeo con el que la organización amenaza no existe. Aconsejan no pagar nunca para no prestarse a futuras extorsiones --una vez se paga, las amenazas no cesan. Hay sospechas de que las contraseñas y correos pudieran salir de la gran filtración de datos en 2012.