La familia del menor muerto en Castelló convoca una concentración

Cualaquier accidente es lamentable y mas si si produce la muerte, hay que saber exactamente lo que ocurrió realmente en una via de dos carriles, y ademas con un ciclista que tiene un carril bici fuera de la circulación de coches. Tambien hay que saber que y como ocurrio, la policia deberia de explicarlo, porque yo me he llebado muchos sustos cuando un cliclista ha cruzado un paso de cebra a toda velocidad sin respetar el Stop y sabiendo que para pasar el paso de cebra el ciclista debe de desmontar de la bici. ¿ Porque la ley no prohibe circular por la calzada cuando tienes un carril bici justo al lado? según la policía local local no hay ley que lo prohíba.