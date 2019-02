Una furgoneta atropella a una mujer en un paso de peatones

Una furgoneta atropelló ayer por la mañana a una mujer de 85 años cuando cruzaba un paso de peatones en la ciudad de Castellón. La afectada, al parecer, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Fue trasladada por los servicios médicos hasta el Hospital General para someterla a una revisión.

El incidente entre el vehículo, una furgoneta Fiat Doblo de color blanco, y la herida, S.P.M. tuvo lugar alrededor de las 11.00 horas en el cruce de las calles Alcalde Tárrega y Ros de Ursinos.

Según indicaron fuentes de la Policía Local de Castellón, la atropellada estaba atravesando la calzada «correctamente», por el paso de cebra habilitado para ello.

Varias personas llamaron al 092 para alertar del siniestro y para avisar de que la víctima estaba tendida en el suelo con una herida sangrante en la cabeza.

Fuentes sanitarias apuntaron que se percibía el carácter leve de las heridas, provocadas por el golpe, y que inicialmente no se esperaba que revistiera mayor gravedad, por lo que esperaban que la paciente recibiría el alta y no iba a ser ingresada. Los agentes de Atestados recogieron la manifestación del conductor del vehículo implicado, que no presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Asimismo, la Policía Local cortó al tráfico el tramo de la calle Alcalde Tárrega afectado por el siniestro mientras se retiraban las asistencias médicas y el vehículo implicado en el accidente.