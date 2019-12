La Guardia Civil: «El ruido del bar investigado duplicaba lo permitido»

La Guardia Civil confirmó ayer en el juicio contra un hostelero chino que los ruidos del bar que regenta en la calle Río Tiétar de Castelló --llamado Los Monteros II-- arrojaron unas mediciones acústicas que superaban en más del doble el máximo permitido. Así lo explicaron tres agentes del Seprona, que estuvieron en viviendas de la comunidad de vecinos denunciante. «Desde la habitación de unos niños en el segundo piso se oía gritar a la gente del bar. El ruido era muy fuerte, molesto y sobrepasaba la norma una barbaridad», explicó el guardia civil de mayor rango.

Agentes de la Policía Local de Castelló confirmaron que acudieron al local en varias ocasiones por quejas y que en la terraza había ocho mesas y 32 sillas.

Precisamente, de ese espacio al aire libre --aunque cuenta con un toldo-- es del que se quejan los residentes en el bloque que hay justo encima. «Aquí no se puede vivir. Mi padre estaba enfermo y no se podía descansar en la casa. Los responsables del bar tenían instalada una terraza sin la autorización de los vecinos y eso no se podía hacer. Hay que estar en esos pisos para saber lo que ahí se vive», declaró una propietaria.

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el hostelero chino, que se sienta en el banquillo por un delito de contaminación acústica. Otros afectados alegaron años de insomnio y depresión por los ruidos en la primera sesión del juicio oral.