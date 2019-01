Herido un menor de 17 años tras una brutal agresión en Vila-real

Un menor de 17 años y vecino de Vila-real ha denunciado la brutal agresión que sufrió el pasado sábado por la noche en la calle San Pascual. El adolescente caminaba sobre las 21.30 horas por la zona, con la vista puesta en su teléfono móvil cuando, según su propio relato, vio «dos sombras» aproximarse a él. «Me dieron un golpe muy fuerte, un puñetazo en la cara, sin mediar palabra y me quedé aturdido», asegura el joven, que comenzó a sangrar abundantemente por la nariz.

Sus agresores no se detuvieron ni intentaron robarle, simplemente le golpearon indiscrinadamente y se marcharon de allí.

La víctima se fue a su domicilio, se limpió la sangre y relató lo sucedido a su familia. Ayer mismo acudió al centro de salud para obtener un parte médico de las lesiones y que fue remitido al juzgado de guardia de forma automática. Posteriormente, el afectado y su madre se personaron en la comisaría de Vila-real para denunciar. «Quise compartir en las redes sociales lo que me había ocurrido por prevención, porque no quiero que le pase a nadie más y que, en caso de repetirse una agresión de este tipo, quede constancia de lo que yo he vivido», explica el adolescente.

La víctima reconoce que no pudo ver casi nada durante el rápido ataque. «Me pareció que tenían rasgos magrebís, pero ni siquiera los oí hablar porque no me dijeron nada de nada mientras me pegaban», sostiene.