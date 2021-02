Un hombre es trasladado al hospital tras pasar toda la noche atrapado bajo su tractor en l'Alcora

Un hombre de 68 años ha pasado unas angustiosas últimas horas en l’Alcora. La razón no es otra que el accidente que sufrió ayer jueves cuando conducía su tractor, pues no ha podido ser rescatado hasta el mediodía de este viernes, pasando toda la noche atrapado bajo el vehículo siniestrado.

El aviso en el Centro de Emergencias se ha recibido concretamente este viernes a las 11.50 horas, que es cuando se han desplazado efectivos sanitarios a la carretera de Lucena en término municipal de l’Alcora.

Al lugar de los hechos ha llegado una unidad de SVB, médico de Atención Primaria y el helicóptero medicalizado de la Generalitat con base en la provincia, que han asistido al hombre de 68 por policontusiones y posteriormente ha sido trasladado en la SAMU aérea al hospital General Universitario de Castellón.

Fuentes próximas al caso han asegurado a este periódico que ha sido la mujer del accidentado quien ha dado parte de la ausencia de su marido este viernes, no sospechando anoche del estado en el que se podía encontrar el hombre pues en ocasiones pernocta en la casa de campo que tiene en la zona de la carretera de Lucena en el término municipal de l’Alcora. Por fortuna, el hombre, que ha sido trasladado sobre las 13.30 horas en helicóptero, se encuentra estable y no su vida no corre peligro.