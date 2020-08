Un hombre muere ahogado mientras se bañaba en la playa de Benicarló

Un varón de 49 años falleció ayer, presuntamente ahogado a la espera de confirmación de la autopsia, en una pequeña zona cercana al Faro de la playa de El Morrongo de Benicarló, tal y como confirmaron fuentes de la Policía Local de esta población al periódico Mediterráneo.

A primera hora de la tarde, los veraneantes que en ese momento estaban en la zona se dieron cuenta de que había un cuerpo de una persona en el agua que estaba flotando boca abajo. Al principio creían que estaba buceando pero, al cabo del tiempo, cuando se percataron de que no se movía, saltaron las alarmas. Al darse cuenta que el cuerpo no respondía, un bañista lo sacó a la orilla y avisaron de forma inmediata a los socorristas, así como a la Policía Local.



LLAMADAS DE ALERTA // Los agentes recibieron el aviso a las 16.20 horas a través del 112 aunque también fueron alertados por numerosas llamadas procedentes de varios vecinos que habían presenciado el suceso. Tanto los socorristas como los servicios sanitarios del Samu le practicaron a las maniobras pertinentes --entre ellas el RCP-- aunque, desgraciadamente, no pudieron hacer nada por salvarle la vida ya que el hombre había fallecido.



LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER // La víctima, originaria de Marruecos, vivía desde hacía unos diez días en Benicarló y había llegado allí procedente de la localidad vecina de Vinaròs, según informaron fuentes oficiales a este diario.

El juez procedió al levantamiento del cadáver, al que se le practicará la autopsia, a media tarde y este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Si bien, tal y como señalaba un socorrista ejerciente en Benicàssim, «los fallecimientos no están en la mayoría de ocasiones relacionados con las imprudencias y a menudo son personas con patologías previas que sufren un paro cardiaco», será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte de este varón en Benicarló.



POLICÍA Y GUARDIA CIVIL // Hasta el lugar de los hechos, donde se congregó un gran número de personas ya que en el momento del suceso había bastante gente en la playa disfrutando de un día de verano en la costa, se trasladaron de forma inmediata dos patrullas de la Policía Local del Ayuntamiento de la población de Benicarló, así como la Guardia Civil una vez fueron alertados de la situación, concluyeron las mismas fuentes oficiales.