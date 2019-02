Un incendio en un transformador provoca microcortes de luz en Onda

Agentes del Consorcio de Bomberos de Diputación de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars han intervenido a las 15.10 horas en un incendio que ha afectado a un transformador en la localidad de Onda, que, según fuentes del Consorcio Provincial, ha provocado el fallo de suministro en diversas zonas de la localidad. En el siniestro no se ha visto afectada ninguna persona afectada.

A la llegada de los bomberos ya no existía fuego. Según fuentes de Iberdrola, el transformador pertenecía a otra empresa pero, al arder, ha provocado una incidencia, que ha llevado a la necesidad de cortar el suministro para aislar la zona averiada y evitar que siguiera afectando a la instalación, lo que se ha traducido en pequeños microcortes de luz. Al parecer, no han sido más de diez minutos, pero algunos usuarios habrán sentido que la luz se iba y venía por la necesidad de retomar el suministro por vías alternativas.