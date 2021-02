Juanvi, propietario del Gravina del Grau: "Estamos cerrados y solo voy al bar a limpiar"

Después de que un vídeo grabado por un vecino del Grau de Castelló, en el que se podía observar cómo varias personas entraban y salían de un bar de esta población, se viralizara en redes, el propietario del Bar Gravina, Juanvi, ha querido aclarar en Mediterráneo los hechos en los que se produjo la grabación. “Los que han hecho la denuncia sólo dicen que mentiras. En el vídeo se ve cómo entran dos amigos a ver cómo estoy, así como mi hijo”, afirma el gerente del establecimiento, que admite que ante el revuelo causado este martes “han acudido dos inspectores de policía a ver cómo tenía el local y han visto que estaba todo desenchufado y desmontado. Han visto que estaba todo correcto y se han ido".

Juanvi lamenta que los vecinos que hayan realizado y difundido la grabación no le hubieran preguntado primero por la situación del bar: “Si hubieran bajado habrían visto que el bar no está funcionando. Tal y como está la pandemia no es momento de hacer tonterías, así que cerré el pasado 18 de enero y seguiré cerrado hasta que lo ordenen las autoridades”.

Imagen de este mismo martes del interior del Bar Gravina que nos ha hecho llegar el propietario.

Asegura el propietario del Bar Gravina que si acude al establecimiento “es para limpiar y para ordenar un poco, para tenerlo todo listo cuando se pueda abrir, y al tener un palmo abierta la persiana los amigos entran a preguntar porque saben la que está cayendo, y más en la hostelería”. Admite a su vez Juanvi que no ha querido abrir su bar para preparar comidas para llevar, como se permite en la actualidad pese a las restricciones, “porque no vale la pena. Para llevarte 80 te tienes que gastar 100. Además mi madre de 83 años vive conmigo y no quiero arriesgar con el coronavirus”.

Se siente además Juanvi abrumado por la repercusión que ha tenido el vídeo porque “habrán llamado más de 500 amigos entre ayer y han llegado a venir hasta televisiones a preguntar y comprobar que estaba cerrado”, y confía en que se normalice la situación: “Lo único que queremos en la hostelería es seguir peleando para sacar nuestras familias adelante”.