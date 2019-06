Absueltos los cinco acusados de inducir al crimen del mercado de Vinaròs. El jurado popular los declara no culpables como inductores de causar la muerte violenta de Mariano Santiago. Tras esto la magistrada presidenta leyó la sentencia in voce que absuelve a los cinco acusados de un delito de inducción al asesinato con posibilidad de recurso.

Los cinco miembros de un clan familiar acusados de haber contratado a un sicario para matar por venganza a un integrante de otro clan rival, todos de etnia gitana, negaron en el inicio del juicio, el pasado jueves 6, su implicación e incluso, algunos afirmaron en su intervención no conocer al fallecido ni a su familia y no haber tenido "jamás" problemas con ellos. Los acusados comparecieron en el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, en el que están acusados seis miembros de la misma familia, aunque uno no ha comparecido por sufrir una demencia sobrevenida, y para los que el Fiscal pide 25 años de prisión por un delito de asesinato.

Según el Ministerio público, los seis miembros se habrían puesto de acuerdo para contratar a un sicario -que no ha sido identificado- para acabar con la vida de la víctima de cinco disparos mientras este trabajaba en el mercadillo municipal de Vinaròs el 2 de octubre de 2008. Y lo habrían hecho, según el Ministerio Fiscal, para vengar la muerte de su tío a manos del clan familiar al que pertenece la víctima en 2003 en una reyerta en Sabadell (Barcelona).