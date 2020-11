Una lección ciudadana de 1.130 euros en Castelló

Lo que no debería ser noticia hoy lo es porque la honradez de Zahir Arara escasea en los tiempos que corren. Este ciudadano argelino, de 40 años y residente en Castelló desde hace una década, ha dado una lección de honestidad y altura humana al devolver una cartera que encontró en la calle y que contenía nada menos que 1.130 euros en efectivo. Este hecho adquiere todavía mayor valor al saber que ni Zahir, con tres hijas pequeñas, ni su mujer tienen trabajo.

«Es una cuestión de principios, no de dinero. No es mío y yo lo tengo muy claro. No hubiera podido gastármelo y seguir viviendo como si nada», explica este ciudadano modelo, que no dudó en llevar la cartera hasta la comisaría de la Policía Nacional. «Iba caminando y la encontré en el suelo. La abrí y vi el dinero que había, por eso precisamente creí que donde era más seguro dejarla era en la comisaría», afirma Zahir mientras toma un café con José Manuel Ibáñez, víctima del extravío.

La víctima no podía creerlo

«Cuando los agentes me llamaron para decirme que habían llevado la cartera todo el dinero no podía creérmelo. Yo acababa de cobrar un alquiler y ese dinero lo necesitaba para pagar otras cosas que debía. Sin darme cuenta, se me debió caer por la calle y me llevé un buen disgusto. Cuando iba a pagar la compra en el supermercado me percaté de que no tenía la cartera», recuerda el castellonense, de 71 años, quien solo tiene palabras de agradecimiento. «Este hombre es muy humilde y muy honrado. Solo me ha dejado que le invite a un café, pero hay que reconocer que el gesto que ha tenido es muy loable y, todavía lo es más sabiendo que está sin empleo y que tiene que buscarse la vida para mantener a su familia», sostiene José Manuel.

Zahir no se siente cómodo entre elogios, se sonroja y resta importancia a un comportamiento que debe servir de ejemplo en un momento en el que el individualismo parece haber ganado demasiado terreno. «Sinceramente, no creo haber hecho nada excepcional, solo lo que en mi casa me enseñaron. Sin embargo, si contar esta historia puede ayudar a la gente joven o a quitar prejuicios a quien los tenga, no me importa contarla», dice el argelino.