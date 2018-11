Madre de la castellonense desaparecida: "No hemos recibido ni un mensaje en 5 días"

"No sé nada de mi hija. Ni un solo mensaje de ella he recibido en cinco días". Es la denuncia pública que hace Soledad, la madre de Jéssica Salvador Miñano, la joven de 19 años de Castellón que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 7 de noviembre. "La he llamado muchas veces. El teléfono da tono, pero nadie lo coge", dice la progenitora, desesperada.

La madre asegura que cuando regresó de trabajar el día de la desaparición, la adolescente ya no estaba en casa. Este domingo se presentó en la comisaría de la Policía Nacional para denunciar la ausencia de la chica, de la que todavía no hay noticias.

Fuentes del entorno apuntan a que la joven podría haberse marchado de forma voluntaria con un hombre de unos 27 años de Burriana. Un extremo que, por el momento, se desconoce, pues la joven no ha dado señales de ningún tipo todavía.