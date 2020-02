Más de 30 heridos en un atropello intencionado durante un desfile

Al menos 30 personas resultaron heridas ayer, entre ellas varios niños, en un atropello múltiple de carácter intencionado ocurrido en una localidad próxima a Kassel, en el centro de Alemania, durante un desfile de Carnaval, según las últimas informaciones ofrecidas por la Policía a los medios a última hora de la tarde.

Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Volkmarsen, en la región de Hesse, hacia las 14.30 horas. El conductor del vehículo implicado en el atropello, un Mercedes de color gris, fue detenido. Según la cadena Hessenschau, se trata de un ciudadano alemán de la zona de 29 años.

“«Asumimos que fue un acto intencionado», señaló un portavoz policial citado por DPA, si bien aclaró que las autoridades no ven por ahora indicios de que se estuviera políticamente motivado. No obstante, desde el Ministerio del Interior de Hesse apuntaron a que no se descarta esta última hipótesis.

Fuentes de seguridad indicaron que las autoridades no tenían constancia de que el sospechoso fuera un extremista, si bien tenía un historial delictivo que incluye agresiones y alteración del orden público.

Al parecer, según medios locales, el vehículo habría recorrido unos 30 metros por la acera arrollando a los allí congregados y el conductor habría acelerado durante el atropello. Varios de los heridos en el incidente se encuentran en estado grave.