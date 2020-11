"Me subía encima de el; me hacía cosas malas y tenía miedo"

Testimonio estremecedor de D., una niña de diez años, victima de un hombre acusado de abusar sexualmente de la menor en el juicio celebrado ayer en la sección primera de la Audiencia Provibncial de Castellón: «Me subía encima de él, me hacía cosas malas ,y tenía mucho miedo», declaró la niña, afirmando que eso ocurrió «tres o cuatro veces».

La acusación particular solicita para el procesado una pena de prisión de 12 años por un delito continuado de abuso sexual, y una indemnización de 15.000 euros.

El imputado, que negó en redondo todas las acusaciones, era vecino puerta con puerta de la niña que vivía con su madre y un hermano mayor. Los hechos sucedieron entre los años 2016 y 2017, cuando, relató el fiscal, el procesado invitaba a los niños a su casa, y tras insistir conseguía que el hermano mayor se fuera para quedarse a solas con la víctima, a la que sometía a tocamientos y otros actos de carácter sexual.

«Había una relación casi de familia». «Tenía mucha confianza en él, y por eso dejaba a los niños a su cargo cuando me iba a trabajar», declaró la madre, que confesó que, cuando le dijeron en el colegio lo del vecino, «no me lo podía creer». Y es que D. le comunicó a su tutora que el hombre le «tocaba». En el centro «saltó la alarma y nos pusimos los profesores a gestionar y denunciar el caso», aseguró el director de la escuela.La tutora de la menor refrendó lo manifestado por la niña y, asimismo, explicó que «no tuvo valor para decirle a su madre lo que le hacia el vecino». «Por eso yo fui quien le puse sobre aviso ante lo que estaba ocurriendo con su hija». El juicio quedó visto para sentencia.