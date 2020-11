El médico decidirá cuándo sale del psiquiátrico el parricida

L a evolución del estado del parricida de Vinaròs (declarado culpable de asesinar a su anciana madre a golpes en el domicilio familiar en diciembre del 2018 durante un brote psicótico) determinará su salida del centro psiquiátrico penitenciario en el que ingresará como medida de seguridad. Tras el juicio celebrado en Castelló con jurado popular, que lo declaró culpable del crimen por unanimidad, el magistrado presidente ha dictado sentencia. En ella establece que el procesado no permanecerá más de 25 años interno y determina que la dirección del centro deberá emitir informes sobre su estado, al menos, una vez al año. Asimismo, la autoridad judicial establece que, una vez abandone el psiquiátrico, estará durante cinco años bajo libertad vigilada.

Al delicado estado mental del acusado, se sumó además el consumo de sustancias de abuso como alcohol y cocaína. «Llevaba dos semanas durmiendo tres horas y ese día había consumido cuatro o cinco gramos de cocaína, además de hachís. Veía a mi madre rara, más alta de lo normal y con menos arrugas. Le preguntaba que quién era y no me contestaba. Creí que era alguien distinto, que era una persona disfrazada con una careta y que venía a raptarnos. Si hubiese reconocido su voz, no le hubiera hecho lo que le hice», reconoció el agresor durante su declaración.

Los forenses que lo examinaron dijeron que el parricida había sufrido una «desconexión absoluta» de la realidad durante el brutal ataque. Recordaron que en los días previos al crimen el acusado oía ruidos, creía ver a personas y había faltado a una cita en la unidad de salud mental del hospital, por lo que no había seguido adecuadamente su tratamiento.

El asesino confeso se ensañó con su madre, una mujer de apenas 40 kilos que presentaba numerosas lesiones en la cabeza y no tuvo posibilidad de defensa.

Como publicó entonces este diario, el procesado acabó con su vida y después salió a la calle, semidesnudo y ensangrentado. Muy desorientado, se acercó a la estación de tren de Vinaròs, donde pidió a dos operarios de Adif que llamaran a la policía porque creía haber matado a alguien. «Parecía muy ido y en seguida nos dimos cuenta de que no estaba bien», dijeron los investigadores. H