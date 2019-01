Los médicos no detectaron el maltrato al bebé de Barcelona, dice la madre

El bebé de dos meses ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona había visitado previamente hasta dos hospitales y un centro de atención primaria (CAP), sin que ningún médico detectara los malos tratos ejercidos, presuntamente, por su padre.

«El día 23 de diciembre fuimos al Hospital Comarcal de Calella y el día 26, al CAP Pineda de Mar. Lo llevé porque le vi un derrame gris encima del labio. Los médicos me dijeron que tenía cólicos de lactante», explica la madre, Lucía Méndez, a El Periódico de Catalunya. Los padres de L. tienen 20 años y son de nacionalidad uruguaya. El día 28, Lucía lo llevó al Hospital de Mataró porque tenía fiebre y no comía bien. «Pero el niño no tenía marcas en el cuerpo», asegura ella, pese a que, en un primer momento, algunas informaciones no oficiales apuntaban a que tenía hematomas, un brazo roto y callos en las costillas.

La madre insiste en que desconocía los supuestos maltratos del padre al hijo. Las pruebas que le hicieron en los tres centros sanitarios, según la madre, salieron bien.