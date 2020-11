Una niña de Castellón intenta exculpar al acusado de abusar de ella desde que tenía 12 años

Mañana dura la vivida en este lunes en la Audiencia Provincial. La Sección Segunda ha celebrado un juicio por presuntos abusos sexuales a una menor de edad por parte de un hombre próximo a su familia.

El acusado ha negado la mayoría de los hechos durante su interrogatorio, aunque reconoce haber mantenido una única relación sexual con la adolescente en una furgoneta, estacionada frente a un centro de estudios de Vinaròs. El hombre, que se enfrenta a una pena de prisión de 12 años, ha asegurado que era la menor quien contactaba con él de forma insistente y le pedía que se vieran.

Por su parte, la víctima, de una familia desestructurada y maltratada durante su infancia, ha declarado protegida por un parabán y muy nerviosa. "Estuvimos saliendo desde que yo tenía 13 años hasta ahora. A veces se quedaba a dormir conmigo cuando yo vivía con mi madre. Él nunca me ha forzado y todo ha sido voluntario y porque yo quería", ha dicho la pequeña, que todavía sigue siendo menor de edad.

"Al principio, yo no quería que se supiera. Me costó mucho decirlo porque no quería meterlo en un lío", ha admitido la víctima, quien en un momento determinado de la declaración ha roto a llorar. "No quiero estar más aquí, me quiero ir", ha comenzado a decir la afectada, que ha sido tranquilizada por el tribunal de la Sección Segunda.

La pequeña acabó residiendo en un centro de acogida y la directora del mismo también ha sido citada a declarar. "Él merodeaba el instituto de la niña y ella decía que tenían una relación. Tenía sospechas de que podía haber abusos y, tras descubrir que había faltado al instituto para irse con él, denuncié en el cuartel de la Guardia Civil", ha dicho la máxima responsable del centro.

Una psicóloga del centro también ha incidido en la insistencia del hombre por ver a la niña, a pesar de no estar autorizado ni tener ninguna autorización para ello. "Las sospechas eran cada vez más evidentes. Este señor no paraba de aparecer....íbamos a una plaza y estaba, la niña iba al polideportivo a hacer deporte y venía también", ha explicado a los magistrados.