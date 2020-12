Nuevo atropello a un peatón en Castelló; esta vez en la Avenida Hermanos Bou

Este jueves, un todoterreno arrolló a un matrimonio en un paso de cebra de la Ronda Este, frente a la Cámara de Comercio. En el día de hoy viernes, una mujer ha perdido la vida al ser atropellada por un turismo en la avenida Camp de Morvedre de Castelló. La peatón ha quedado atrapada en la parte inferior del vehículo implicado y aunque ha sido rápidamente excarcelada e inmediatamente atendida por los facultativos médicos, estos han certificado la muerte de la mujer de 62 años tras el atropello. El tercero de los atropellos sucedidos en apenas 24 horas en la ciudad de Castelló se ha producido esta tarde en la Avenida Hermanos Bou de la capital de la Plana.

Por fortuna, el atropello en este caso no ha sido de la misma gravedad que los dos anteriores, aunque el peatón ha sufrido heridas de diversa consideración, siendo su pronóstico reservado. Pese a que todavía no se ha realizado un análisis específico para determinar el alcance de sus dolencias, se especula con que podría sufrir una fractura en el tobillo. Destacar que en este último caso, el varón no ha cruzado por un paso de peatones, como sí sucedía en los dos sucesos anteriormente relatados.