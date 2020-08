OBLIGAN A PROSTITUIRSE A SU NUERA EN TORRENT

La Policía Nacional detuvo en Torrent a un matrimonio de 45 y 47 años por presuntamente obligar a su nuera a ejercer la prostitución en España y Alemania. Junto a ellos participaba su hijo, el marido de la víctima, que en el momento de la detención no estaba en España. La joven tenía que entregarles 300 euros al día y era obligada a trabajar en fin de semana si no los obtenía de lunes a viernes. Tanto el marido como la madre supuestamente la agredían físicamente y la amenazaban con quitarle a su hija si no aceptaba. Tras las pesquisas, los investigadores confirmaron las condiciones de la extorsión y que la víctima era trasladada en coche al lugar donde debía ejercer la prostitución.