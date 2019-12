Oleada de destrozos en vehículos de Nules durante estas Navidades

Un mínimo de 200 euros es lo que tendrán que pagar los propietarios de vehículos que durante estos días festivos han sido víctimas de la última oleada de actos vandálicos en Nules. Y es que quienes encuentran divertimento en destrozar la propiedad ajena se han estado ensañando con los retrovisores de los coches estacionados en la vía pública.

La realidad de estos hechos se ha constatado a través de las redes sociales, porque en el Ayuntamiento no ha quedado constancia oficial de que haya sucedido, al no haberse registrado denuncias. La razón de esta falta de respuesta de los particulares es que la práctica totalidad de los afectados no cuenta con seguro a todo riesgo y, en consecuencia, la denuncia tiene poco recorrido, porque como le explicaron a una de las víctimas en la Policía Local, «no pueden saber quién lo ha hecho», lo que confiere a los vándalos una total impunidad.

ENSAÑAMIENTO / La gracia está en golpear --habitualmente con una patada--, los retrovisores de los automóviles, uno tras otro, con la complicidad de la nocturnidad, por lo que al amanecer no es extraño encontrar varios coches afectados en una misma zona, algunos con más daños que otros, porque hay quien solo tiene el accesorio colgando, pero algunos no han encontrado la pieza, que ha sido arrancada de cuajo.

Con un seguro a todo riesgo, solo hace falta presentar la denuncia y la compañía se hace cargo de la reparación, pero las más de las veces los propietarios solo tienen contratado el básico obligatorio, lo que supone tener que sufragar el coste total del paso por el taller, que debe ser inmediato e irremediable, dado que es ilegal y sancionable circular sin retrovisor. La media del precio de reposición suele rondar los 200 euros, pero en vehículos con sistemas especiales para controlar estos dispositivos la factura puede superar los 1.000 euros.

La sensación que les queda a las víctimas es la de absoluta indefensión ante la malicia de los vándalos, que se dedican a provocar daños como una forma de lo más irracional de pasarlo bien, con serias consecuencias para los bolsillos ajenos. Es en estos casos en los que la Policía Local suele remarcar la importancia de la colaboración ciudadana, porque solo se puede responsabilizar a los autores si se les pilla in fraganti.

PROBLEMA GENERALIZADO / No se puede identificar una zona concreta en la que se produzcan este tipo de acciones, porque es generalizado. Igual se han encontrado coches dañados en la plaza de la Ermita de Sant Xotxim, como en las inmediaciones de la calle Mayor y otros puntos del municipio. Tampoco se ha limitado a un día. Hay quien denuncia haber sido víctima de los desaprensivos entre Nochebuena y Navidad, como el fin de semana anterior. Lo más frustrante para los propietarios es oír de las autoridades que «es algo habitual estos días».