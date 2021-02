Los padres de la bebé fallecida en Vinaròs exigen que las enfermeras entren en prisión

Los padres de la bebé de 20 meses fallecida en el Hospital Comarcal de Vinaròs en el 2018 tras la grave negligencia de dos enfermeras recurrirán la sentencia que condena a ambas sanitarias por homicidio imprudente. Los progenitores acudirán a la Audiencia Provincial de Castellón en busca de una pena superior a la impuesta por el Juzgado de lo Penal 1 de Vinaròs, que ha condenado un año y nueve meses de cárcel a las procesadas, como avanzó este miércoles Mediterráneo.

También les impone tres años y diez meses de inhabilitación y el pago de una indemnización superior a los 230.000 euros ---cantidad que deberá abonar la Conselleria de Sanitat, a través de sus compañías aseguradoras, como responsable civil subsidiaria de las dos enfermeras--.

Aunque han conseguido una condena por la muerte de su hija, los padres exigen la entrada de las responsables en la cárcel. Sostienen que, de lo contrario, el delito «sale gratis». Al ser la pena inferior a los dos años de prisión, se suspenderá la privación de libertad a condición de que las procesadas no delincan en un tiempo determinado en ejecución de sentencia. Aunque una de las dos sanitarias, la de 29 años, tiene antecedentes penales --como consta en la sentencia--, los mismos no son computables a efectos de reincidencia, por lo que no afectan a la presente condena.

Los progenitores dicen sentirse «humillados» tras hacerse pública la sentencia del caso. Y es que la familia de la pequeña está «destrozada» desde la muerte de la menor en el 2018. Tal y como sostiene el abogado de la acusación particular, Rubén Darío Delgado, los padres se encuentran bajo un fuerte trastorno postraumático, de baja médica y no han podido volver a trabajar. Además, apenas salen de casa y carecen de vida social.

Por su parte, las dos sanitarias también tienen previsto recurrir la sentencia. Según fuentes judiciales consultadas, la autoridad competente para inhabilitar a estas dos profesionales es la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Con todo, hasta que se dicte una sentencia firme no se ejecutará este procedimiento administrativo. Así, las partes pueden recurrir ahora ante la Audiencia Provincial de Castellón y el caso podría llegar después al TSJCV y al Tribunal Supremo.

EL JUICIO

El juicio se prolongó durante tres jornadas a principios de este mes en Vinaròs. En un principio, las dos acusadas negaron su responsabilidad en los hechos, dijeron no recordar algunas de las cuestiones preguntadas por las acusaciones y no pidieron perdón a la familia de la niña fallecida. Una de ellas, sin embargo, cambió de parecer en el último momento y utilizó la última palabra para asumir su culpa y disculparse con los allegados de la pequeña.

Cabe recordar que la niña entró en Urgencias con sus padres con un cuadro de gastroenteritis. Según la sentencia, una doctora pautó el tratamiento para la bebé y fue la errónea administración de las dos enfermeras lo que provocó su muerte por una dosis letal de glucosa. La víctima comenzó a empeorar, a convulsionar y entró en coma irreversible. Aunque fue trasladada inmediatamente al Hospital General de Castellón, perdió la vida en la UCI sin que pidiera hacerse nada por ella. La Justicia ha determinado que las dos condenadas actuaron «con desconocimiento grave de la técnica, falta de atención y cuidado».

El Colegio Oficial de Enfermería ampara a las 2 condenadas

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón ampara a las dos condenadas por el homicidio por imprudencia grave de Vinaròs. A preguntas de este diario por este caso concreto, desde la representación legal de la institución afirman que respetan la decisión judicial, aunque consideran que «se ha responsabilizado únicamente a las dos enfermeras de este fatal suceso cuando hubo una cadena de errores (algunos de ellos, ajenos a las dos profesionales procesadas), de irregularidades y de falta de medios».

Cabe recordar que durante sus declaraciones, tanto en instrucción como en el juicio, las enfermeras adujeron falta de personal en el hospital y dijeron ser las únicas enfermeras en esa planta. Sin embargo, la sentencia incide en que la pauta médica del tratamiento era correcta y que ellas lo administraron sin «cuidado» y con «falta de conocimientos».