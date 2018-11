Pelea entre menores en Nules con 100 testigos

Quienes sobre las 14.00 horas de ayer pasaron por la avenida Marqués de Santa Cruz de Nules, a la altura del IES Gilabert de Centelles, se vieron sorprendidos por una multitudinaria pelea entre un par de menores, a la que asistieron como testigos impasibles casi un centenar de alumnos del mismo centro educativo.

Como pudo saber Mediterráneo, el incidente tuvo su origen en una discusión en la cita del recreo, varias horas antes. Según algunos testigos, al parecer, dos estudiantes que podrían cursar entre 2º y 3º de ESO tuvieron un rifirrafe antes de incorporarse de nuevo a clase. Lejos de conformarse con ese enfrentamiento, decidieron solucionar sus diferencias a las bravas y quedaron al finalizar el horario lectivo en el parque infantil que linda con el instituto.

La noticia corrió como la pólvora, posiblemente entre Whatsapp y el boca a boca, porque a la hora acordada varias decenas de adolescentes se agolparon en el parque para no perderse la citada pelea. «Estaban pegándose de forma muy violenta y el resto solo miraba, estaban subidos en los bancos», aseguró una de las viandantes. Poco después, se personaron dos patrullas de la Policía Local y una de la Guardia Civil, pero ya no había nadie. El centro asegura no tener conocimiento del hecho, pero ya había pedido antes presencia policial.