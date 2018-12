Un perro ataca a un ciclista y le hiere de un mordisco en Benicarló

Enrique aprovechó la mañana del jueves festivo para salir de ruta en bicicleta junto a tres amigos por la zona del Corral del Petiquillo, en Benicarló. Estaban subiendo una pista del paraje en dirección al depósito de agua, cuando a mitad ascenso, se toparon con un hombre que bajaba acompañado de cuatro perros. De repente, uno de los canes se abalanzó sobre este residente de la localidad y le mordió en la parte trasera de la pierna, a la altura del gemelo. «Es un altercado sin importancia, solo se trata de una herida superficial», asegura a 'Mediterráneo' este vecino de 38 años quitándole importancia a la mordedura.

«Los perros debían estar nerviosos y por el motivo que fuere, me mordió solamente a mí», comenta. Enrique asegura que tenían un tamaño «mediano» y, a su juicio, no eran «peligrosos».

A pesar de ser «apenas un rasguño», los médicos le han recetado cinco días de antibióticos. Más que el dolor de la herida, el aspecto que más lamenta es la actitud del propietario de los perros. «Tal vez no se percatara de que me mordió, pero no me dijo ni ‘buenos días’ ni se preocupó por cómo me encontraba», explica.

Según detalla, el afectado presentó la denuncia por la recomendación de los sanitarios y del coto de caza. «He decidido denunciarlo por curarme en salud: imagínate que los perros no están controlados en tema de vacunas y me transmiten alguna enfermedad», argumenta.

El propietario es de origen alemán

No es la primera vez que denuncian al dueño por llevar a los canes sueltos. Tal como repasa un guardia forestal del concurrido paraje de Benicarló, el propietario, «un ciudadano alemán», «ha sido reprendido en varias ocasiones» por pasear con ellos sin correa.

Coincidiendo con el testimonio del vecino herido leve, el hombre «pasó de atender y auxiliarle» y prosiguió su marcha. En ese sentido, el guarda asegura que efectivos de la Benemérita fueron en busca de esa persona este viernes.