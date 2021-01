«Qué disgusto al descubrir que mi empleada robaba»

María (nombre ficticio para preservar su anonimato) recuerda con pesar el momento en el que descubrió que su empleada le robaba mientras realizaba, supuestamente, las tareas del hogar. La asistenta hacía más de cinco años que trabajaba para su familia y, por la confianza que tenían en ella, contaba con llaves y limpiaba aunque los dueños no estuvieran. «Todo empezó cuando creí haber perdido un anillo de oro. Lo busqué mucho y no apareció. A las tres semanas fue una gargantilla y, ya con sospechas, decidí mirar mis joyeros el día antes y después de que mi asistenta viniera a casa. Al poco, faltó una pulsera. Fue un trance muy desagradable. La acusé directamente, me devolvió las joyas y la despedí», afirma. N.B.B.