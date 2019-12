El rastreo desesperado de una madre que no tenía respuestas

Marta envió a las 2.15 horas del 7 de noviembre día un wasap a su madre diciéndole que se iba con el ahora encarcelado y a las 3.32 horas le mandó un segundo wasap con la ubicación de la casa. La geolocalización la situaba en el número 11 de la calle Sant Joan Bautista de Manuel, justo la vivienda donde Jorge Ignacio P. J. le dio muerte y confesó haberla descuartizado. Dos horas y media después, se conectó por última vez a Whatsapp. Y a las 12.03 su móvil dejó de tener actividad.

La madre de Marta vio los wasaps por la mañana. A las 13.30 horas, al ver que no se conectaba desde las 5.55 horas, empezó a enviarle wasaps. No obtuvo respuesta. El teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Ese jueves, día 7, se fue a trabajar y aún así llamó infinitas veces a Marta sin éxito. El viernes, 8, al mediodía, se fue al piso de su hija, en València. Todo estaba en orden, pero ella no había vuelto. Se desplazó por primera vez a Manuel. Llamó al timbre del número 11 y nadie respondió. Abrió la vecina del número 11 y le contó que en el 9 vivía un hombre solo «un poco raro». Era Jorge Ignacio P. J. que, entonces sí, al escuchar que hablaban de él, entreabrió su puerta y cuando ella le preguntó por su hija, le negó conocerla o haberla visto.

Desesperada, al día siguiente fue a la comisaría de Policía Nacional más próxima al domicilio de su hija, la de Abastos, y denunció la desaparición.

Sin noticias de las fuerzas policiales, el martes, 12, por la tarde regresó a Manuel, acompañada de un amigo de Marta. Pero Jorge P. J. no estaba en el domicilio. Los vecinos le aconsejaron que hablase con la Guardia Civil de Villanueva, cuartel bajo cuya demarcación está Manuel. Llamó. No le dieron respuesta y la redirigieron a la Policía Judicial de Sueca, donde le tomaron declaración un día más tarde, el 13.

Tres semanas después, el 4 de diciembre, fue la fecha en la que se entregaba, de madrugada, el presunto asesino y confesaba haber descuartizado a Marta.