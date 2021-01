Tras el rastro de una joya

Hace menos de un mes que la Guardia Civil dio a conocer la última detención de una asistenta doméstica en la provincia por robar joyas en los domicilios de la Vall d’Uixó en los que limpiaba y cuidaba a niños y ancianos. Almassora, Almenara, Benicarló, Càlig, Castelló, la Llosa, Segorbe y Vinaròs son otras de las localidades que han registrado casos que han acabado con una empleada del hogar arrestada.

Al parecer, la tentación de apoderarse de piezas de oro es para algunas personas demasiado grande cuando tienen acceso a todos los recovecos de una vivienda. Por supuesto, no debe generalizarse, pues ni mucho menos todos los trabajadores tienen tendencia al hurto, pero no está de más tomar precauciones y saber cómo actuar si se es víctima de un robo de esta índole.

Las autoridades aconsejan conservar alguna fotografía de las joyas que se guardan en casa para poder identificarlas en caso de sustracción. Asimismo, recuerdan que hay que hacer contrato de trabajo a los empleados domésticos (hecho que también facilita su identificación y posible localización en caso de delito) y recomiendan no tener a vistas piezas de gran valor. Sugieren también no dejar solos en la vivienda a los empleados hasta que exista una relación de confianza suficiente (aunque en algunos casos ello no es garantía para evitar el hurto).

Las colaboración entre los negocios de compraventa de oro y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado resulta crucial no solo para detectar piezas robadas que se intentan vender de forma fraudulenta, sino también para poder dar caza a los ladrones. Además de estar obligados a pedir el DNI a quien quiere deshacerse de una joya, los responsables de estos negocios deben enviar una recopilación semanal (con imágenes) de las alhajas que han recibido a la Policía Nacional o la Guardia Civil, según corresponda por su demarcación.

«Desde el año 2013 solo he tenido un caso en el que los agentes me reclamaron unas joyas por ser de procedencia sospechosa. Yo selecciono a la clientela e intento curarme en salud. Antes teníamos casos con algunos toxicómanos, pero se han ido diluyendo», comentan desde un establecimiento de Almassora. «Actualmente, tenemos menos casos que antes. Podemos decir que llevamos una buena racha, pero siempre hay que estar alerta, seguir los protocolos y tener transparencia», dicen en otro negocio de Castelló. H