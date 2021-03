Reconoce que dio dos puñaladas mortales a su jefe en Altura tras una discusión laboral

El acusado de matar a un compañero de trabajo —que tenía la categoría de encargado en la empresa y, por tanto, era su superior— en 2018 en Altura tras una discusión laboral ha reconocido este lunes que cogió un cuchillo de cocina con la intención de matarle, acudió al domicilio de la víctima y se lo clavó.

El procesado ha admitido el crimen durante su declaración en la primera jornada del juicio con jurado popular que se sigue contra él en la Audiencia Provincial. Aunque hasta ahora había mantenido que fue el propio fallecido quien se clavó el arma a sí mismo durante el forcejeo, este lunes ha cambiado su versión. “Lo que dije es todo mentira, tenía pánico”, ha señalado el acusado, que se enfrenta a una pena de 20 años por parte de la fiscal y de 25 en el caso de la acusación particular.

“Se me fue de las manos y al ver la sangre me entró mucho miedo. Me fui corriendo a casa, les dije a mis compañeros lo que había pasado y uno escondió el cuchillo detrás de la lavadora. Luego fui a la Guardia Civil y confesé”, ha declarado.

Como publicara Mediterráneo en su día, el crimen tuvo lugar pasadas las 20.30 horas en la calle Bruno Sebastián. El procesado, tras haber mantenido un desencuentro con el asesinado en la empresa dedicada al envasado de fruta donde ambos desarrollaban su actividad profesional; se dirigió a casa de la víctima, esperó a que llegara y comenzó una nueva discusión. Los implicados se trasladaron a unos metros de la vivienda, hasta adentrarse en un parque que estaba casi a oscuras.

Según detalla el Ministerio Público, el agresor le recriminó que le hubieran amonestado y expulsado del centro de trabajo. En su su escrito de acusación provisional, sostiene el acusado le dio varios golpes en el rostro al ya fallecido y se colocó detrás de él, agarrándolo por el cuello. Una vez lo tuvo inmovilizado, supuestamente, sacó un cuchillo de 26 centímetros y le asestó dos puñaladas mortales en un costado.

Las mismas le rompieron una costilla y penetraron en órganos vitales. Concretamente, le perforaron el pulmón y el corazón y le seccionaron la arteria coronaria izquierda. Todo ello le provocó una hemorragia masiva que causó su fallecimiento en un corto periodo de tiempo --entre 30 y 60 minutos, según los forenses--.

El juicio se prolongará durante esta semana con declaraciones de investigadores, compañeros de trabajo, forenses y demás testigos y peritos.

El jurado popular deberá alcanzar después un veredicto y, una vez hecho público, el magistrado presidente dictará sentencia e impondrá las penas.