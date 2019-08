Roban material en el almacén de una vivienda en Benicarló

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre y una mujer que, supuestamente, robaron material de bricolaje en una vivienda de Benicarló tras escalar una valla.

Tal y como indican fuentes del Instituto Armado, la rápida actuación --fueron arrestados pocas horas después de haberse cometido los hechos-- es consecuencia de los servicios que el cuerpo tiene establecidos para combatir los robos y hurtos en la provincia,

La investigación se empezó a desarrollar cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el pasado día 20 de este mes, dos personas habían saltado la valla perimetral de una vivienda. Una vez dentro de la propiedad, accedieron al interior de un almacén anexo a este inmueble.

varios objetos // De dicho espacio sustrajeron tres motosierras, una desbrozadora, una máquina de soldar, una caja en cuyo interior había tres carretes y accesorios de pesca, dos taladros y diverso material de bricolaje. Todos estos objetos, según indican las mismas fuentes, están valorados en unos 1.900 euros.

Como fruto de estas investigaciones, y tras la realización de numerosas pesquisas, la Guardia Civil logró identificar a dos personas, un varón y una mujer de edades comprendidas entre los 22 y 50 años, que son vecinos de Benicarló. A ambos se les imputa un presunto delito de robo mediante el método del escalo.

Asimismo, durante la investigación se localizaron todos los efectos sustraídos en el robo, entregados posteriormente a su legítimo propietario. Los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de Vinaròs, indican las mismas fuentes.

La Guardia Civil de Castellón, con motivo del inicio de las vacaciones estivales de este año, emitió un tríptico con consejos básicos de seguridad para prevenir robos en domicilios. Entre ellos estaba no cerrar del todo las persianas cuando no se está en casa para que la vivienda parezca habitada, pedir a alguien que recoja el correo, evitar comentar planes de vacaciones con desconocidos o en las redes sociales, no abrir el portal a desconocidos, o fotografíar joyas y objetos valiosos.