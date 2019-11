Robo en la recién remodelada casa consistorial de Gaibiel

Los amantes de lo ajeno han puesto su objetivo en las casas consistoriales de los pequeños municipios de la comarca del Palancia. Ahora le ha tocado el turno a la localidad de Gaibiel, tras Navajas y Torás, cuyo ayuntamiento --con obras de remodelación realizadas hace poco y que todavía no han sido inauguradas-- ha padecido el asalto de sus dependencias.

Aprovechando la noche, los ladrones forzaron la puerta principal para entrar en su interior y registrar los despachos y dependencias del edificio. Así reventaron una puerta, parece ser que la única que permanecía cerrada con llave, en la planta baja del inmueble, y revisaron los cajones, de donde se llevaron una cantidad aproximada de 500 euros correspondientes a varios conceptos, como las monedas de cambio de la venta de entradas a la piscina municipal.

Lo más curioso del robo se produjo en la planta primera. Entre los muros y tabiques de distribución se encuentra una caja fuerte empotrada, muy antigua, que se dejó allí, precisamente, por su antigüedad pero ya sin uso alguno. Aquí se centró la atención de los asaltantes al verla. Da la sensación de que los ladrones no se dieron cuenta de las circunstancias, ya que para acceder a ella practicaron un butrón por el tabique que cierra la parte posterior de la caja para tener acceso a ella. Los cacos no se percataron de que la caja estaba abierta y que no había nada en su interior.

detenciones // La Guardia Civil desarticuló a finales del pasado mes a un grupo criminal establecido en Castellón dedicado al robo en ayuntamientos, colegios, farmacias, polideportivos e instituciones. Con esta intervención, el instituto armado consiguió esclarecer más de 150 robos con fuerza en trece provincias. Además de Castellón, se vieron salpicadas por la actuación de la banda Teruel, Asturias, Huesca, Zaragoza, Guadalajara, Cuenca, León, Valencia, Ciudad Real, Albacete, Burgos y Alicante.