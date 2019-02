Robos en casas, la tienda y en el cole de Herbers

El municipio de Herbers sufrió en la noche del lunes al martes una oleada de robos que truncó la tranquilidad que acostumbra a reinar en el municipio. Los asaltantes entraron tanto en locales públicos como en casas particulares y comercios. Entre los lugares que sufrieron robos están la escuela municipal, la única tienda que tiene el municipio, el mesón y diversas viviendas.

Los ladrones accedieron a los diferentes edificios forzando las cerraduras de las puertas. De la tienda se llevaron muchos productos de las estanterías, como botellas de bebidas alcohólicas, todos los productos de higiene y cosmética, así como tabletas de chocolate o también fruta.

El alcalde de la localidad, José Pallarés, denuncia con impotencia esta situación. «Todos los años nos hacen una visita. El año pasado también nos robaron. Saben perfectamente lo que hacen, donde entran y lo que buscan», asegura a este rotativo.

En los asaltos a los edificios públicos no encontraron el botín que buscaban. «Lo han revuelto todo, pero no se han llevado productos de valor. El año pasado sí que se llevaron ordenadores», afirma el munícipe. Por otro lado, diversas casas también recibieron el golpe de los cacos. Según relata el primer edil, los asaltos se produjeron en la parte baja del municipio. «Han entrado en dos casas que no tenían alarma, justo al lado de otras dos que la pusieron el año pasado y allí no han accedido, es mucha la coincidencia…», apunta Pallarés.

Ante el episodio de robos, la reacción por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se hizo esperar. Tras el aviso, una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Morella se desplazó e inició la investigación.

El primer edil anuncia a este diario que van a instalar cámaras de seguridad por la población. «El año pasado pedimos a diversas empresas de seguridad un plan estratégico para la instalación de múltiples cámaras de seguridad. No obstante, la burocracia y la falta de permisos para poder acometer el ambicioso proyecto lo dejaron por concretar. Ahora pediremos una reunión con la Subdelegación para que nos de el visto bueno», explica.

Portell sufrió la semana pasada diversos robos a casas. Su alcalde, Álvaro Ferrer, sospecha que «saben bien dónde entran, lo tienen perfectamente estudiado».