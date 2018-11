Un testigo dice que vio al padre en el bar haciendo tocamientos a su hija

Hacía tocamientos a la niña, mientras estaban tumbados en una hamaca del bar y delante de toda la playa. Le bajaba la parte inferior del bikini. Era una relación sexual». Así de convencido se mostró ayer el trabajador de un chiringuito de la playa del Grao de Castellón, quien en julio del 2017 decidió llamar a la policía, tras ser testigo de los presuntos abusos de un adulto a su hija, que entonces tenía nueve años.

«No era un hecho normal. Le estaba metiendo mano y la niña no se inmutaba. Parecía algo habitual. Así que llamé a un compañero mío y le pregunté si él veía lo mismo que yo», declaró uno de los testigos de los supuestos tocamientos, quien incidió, además, en que el acusado «se dio cuenta de que lo estábamos mirando y se marchó rápido y sin pagar».

El empleado dijo al tribunal estar seguro de lo que vio. «Este es un tema serio; pedí opinión a mi compañero porque no quería equivocarme», sentenció.

El otro camarero afirmó, a preguntas de la fiscal del caso, que el adulto «acariciaba» a la menor y «miraba sin parar a su alrededor». «Le ponía la mano en el muslo y le tocaba la zona genital. Me pareció que para la niña no era ninguna sorpresa», reveló el hostelero, quien ahondó en que le pareció un comportamiento «extraño» porque el procesado «miraba como para asegurarse de que nadie lo veía».

El acusado, por su parte, lo negó todo. «A mi hija no la he tocado nunca», juró. «Fuimos a la playa y ella se comió una hamburguesa», relató el hombre, quien dijo que «puede que le quitara la tierra» y la «sacudiera», sin admitir tocamiento alguno.

La madre de la menor también fue llamada como testigo. Apuntó que no quería que la niña fuera con el padre porque este «bebía» y había sido «alcohólico». Sin embargo, afirmó que no lo creía «capaz» de abusar de su hija e hizo hincapié en que la niña regresó ese día muy contenta de la playa. «Si hubiera pasado algo, me lo hubiera dicho», incidió la mujer, que ha renunciado a una indemnización para la pequeña.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para el padre, así como otros diez de libertad vigilada. La defensa, por su parte, solicita la libre absolución. El juicio quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial.