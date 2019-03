Derrota del TAU Castelló ante el Liberbank Oviedo (84-89)

El TAU Castelló no pudo mantener su buena racha y después de tres victorias seguidas ha cedido ante el Liberbank Oviedo (84-89) en un trepidante encuentro disputado en el Pabellón Ciutat de Castelló. Una derrota que complica las ya escasas opciones que tenía antes del partido de poder clasificarse para el 'play-off' de ascenso.

Se lanzó el balón al aire en un día complicada para la asistencia de público entre celebraciones del Día del Padre y Fallas, inaugurando el marcador el TAU Castelló. Los dos equipos atacaban con fluidez y veían los aros como piscinas, sobre todo el Liberbank Oviedo que como ya se sabía, masacraban los aros desde la línea de 6,75. Un triple de Romà Bas ponía el marcador en 18-14 y parecía que podía coger ventaja pero los asturianos no daban el brazo a torcer y con tres dianas seguidas de tres puntos (0-9) dejaban el electrónico 20-26 a falta de 3' para que acabar el cuarto por lo que Ten tuvo que pedir tiempo muerto. Los azulejeros reaccionaron y lograron reducir distancias al final del cuarto 27-30.

El segundo cuarto cambiaría, sobre todo en la intensidad defensiva de los locales que no concedieron tan facilmente los tiros de tres y con un parcial de salida de 10-4 y un triple del capitán Chema García ponía por delante otra vez al TAU Castelló (37-34) y Javi Rodríguez pedía entonces un tiempo. Después se sucedieron las alternativas pero otro arreón (0-7) del Liberbank Oviedo les volvía a dar una ventaja de seis puntos. Toni Ten paraba el partido con un tiempo muerto y reordenaba al equipo que volvía a remontar con técnica al entrenador ovetense, Javi Rodríguez, que mereció la expulsión. Con un juego rápido y con porcentajes altísimos de ambos equipos se llegaba al descanso 49-48 y todo por decidir en una segunda parte que se avecinaba disputada.

Se reanudó el partido muy igualado y con alternativas en el marcador para ambos equipos pero parecía que el TAU Castelló no quería perder el tren del partido y es más se adelantaba 61-57 pasado el ecuador del cuarto. Pero otra vez aparecieron los tiradores ovetenses y otra vez con tres triples seguidos se adelantaron 61-66. Ten pidió tiempo muerto pero no fue muy efectivo y terminó el cuarto con 67-74 que no auguraba un buen final.

El último cuarto la defensa del TAU Castelló trabajó con más intensidad pero no terminaba de redondear el juego de ataque para poder recortar diferencias que además aumentaban hasta 11 puntos para el Liberbank Oviedo a falta de poco más de cinco minutos para el final.

Los azulejeros nunca perdieron la fe y siguieron remando pero pequeños detalles en algunos ataques importantes hicieron que no se anotara y fuera imposible llegar a un final apretado en los últimos minutos. Al final la victoria se fue al principado de Asturias pero sin duda en el Ciutat se quedo el mejor partido de baloncesto que hemos podido ver esta temporada, cosa que el público agradeció con una gran ovación de despedida a ambos equipos por el espectáculo ofrecido.