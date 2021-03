El sueño ACB del TAU Castelló

El TAU Castelló está completando una temporada extraordinaria. El equipo de Toni Ten comienza este viernes en Palencia la segunda fase de la LEB Oro, cita que encara en un gran momento tras proclamarse campeón de grupo en la primera. El conjunto castellonense se marca como objetivo inicial lograr una de las plazas que dan derecho a disputar el play-off de ascenso a la Liga ACB. “Llegamos muy bien y con una ilusión tremenda”, apunta el entrenador a Mediterráneo en la previa.

Toni Ten se muestra satisfecho con el rendimiento obtenido en la primera parte del curso, pero prefiere eludir por el momento la palabra ascenso. “Jugamos para ganar, pero es algo que no nos planteamos. Otros objetivos, por ahora, como jugar play-off, sí”, apunta. Ello no quiere decir que el TAU, manteniendo “la humildad”, renuncie a nada de ello. “No estamos aquí en plan invitado, sino oye, soy Tau Castelló, este año me están saliendo muy bien las cosas y quiero ganar partidos”.

Ten, que tomó las riendas del equipo dos categorías más abajo, es el principal artífice del crecimiento de un club que ha arraigado en el segundo escalón del baloncesto nacional. El TAU ha ganado peso y este año, con una idónea mezcla de juventud y veteranía, se ha acostumbrado a la victoria. El técnico destaca el reparto de roles, la implicación del equipo y la experiencia de determinados jugadores como algunas de las claves del éxito. “Todo el mundo está a gusto en la pista”, resume Ten, que señala también tres aspectos técnicos fundamentales que caracterizan a día de hoy a su equipo: el dominio del rebote defensivo, la disminución de pérdidas y el acierto en el tiro de tres.

El viernes comienza en Palencia una nueva fase de la competición. A la segunda han pasado los cinco mejores de cada uno de los grupos de LEB Oro, y el TAU lo hace como primero del B. Competirá contra los cinco mejores del A, a ida y vuelta. Se sumarán los resultados y los siete primeros pasarán al play-off . Al final del laberinto, solo el campeón obtendrá la plaza para subir a ACB. Pero poco a poco. El entrenador advierte de que “se eleva el nivel”, tanto de exigencia de los rivales como de “intensidad” en el juego. “Lo afrontamos con mucha emoción e ilusión, y quiero creer que somos lo suficientemente maduros para llevar esto, porque el reto que viene a partir de ahora es mayúsculo, muy difícil”, avisa Ten.