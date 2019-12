El TAU Castelló debe recuperar su mejor versión en la pista del Canoe

El TAU Castelló no puede permitirse el lujo de cometer más errores como el de la pasada jornada si quiere aspirar a pelear hasta el final de la liga regular por intentar colarse entre los nueve primeros y poder disputar el play-off de ascenso a la Liga ACB. La derrota en el Ciutat ante el colista, el Marín Peixe Gallego, obliga al conjunto de Toni Ten a tener que ganar, sí o sí, en el último partido del 2019, coincidiendo con la visita este viernes 27 a la cancha del antepenúltimo, el Real Canoe (20.00 horas).

Los de la capital de la Plana se desplazan hasta Madrid para afrontar un duelo ante uno de los clásicos del baloncesto nacional, el cual está en horas bajas y solo ha podido ganar tres de los 14 encuentros que ha disputado.

UNA VICTORIA NECESARIA // El TAU está en estos momentos con una victoria menos que el 9º clasificado, el Cáceres (suma 7 triunfos por 6 los castellonenses), equipo que disputaría el play-off. Es por ello que los encuentros ante conjuntos que pelean por eludir el descenso deben servir para acumular éxitos para no verse descolgado a las primeras de cambio.

El propio Toni Ten es consciente de que actuaciones como ante el Marín Peixe Gallego deben evitarse para no lamentarse a final de temporada y ha realizado mucho trabajo psicológico a lo largo de estas semana para mentalizar a sus jugadores de la importancia del duelo de esta tarde.

Un choque para el que el míster ondense del TAU no podrá contar con Edu Gatell, quien sufre una rotura fibrilar y estará varias semanas de baja.

FLOJEA A DOMICILIO // Sin ir más lejos, el conjunto castellonense no termina de rendir a domicilio, ya que solo ha conseguido sumar dos victorias de los siete partidos que ha disputado lejos del Ciutat de Castelló. Los de Toni Ten vencieron en Almansa (67-85) en su segunda salida, en la 4ª jornada del campeonato, y no volvieron a saborear la victoria fuera de casa, curiosamente, hasta su última salida, en la pista del Levitec Huesca (76-90) el pasado 13 de diciembre. El resto han sido derrotas en las pistas de Ourense, Coruña, Palencia, Valladolid y Granada.