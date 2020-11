El TAU Castelló tira de experiencia para ganar en Palma (73-79)

Empezó el partido en Son Moix con un TAU Castelló con bajas pero muy centrado en el partido consciente de la importancia de la victoria en Palma. Joel Sabaté inauguró el marcador con un triple y no sería el único que anotaría el benicarlando que cuajó una primera parte espectacular con tres triples anotados. Pero los mallorquines salieron mordiendo con una defensa al límite de lo permitido y eso les mantuvo siempre en partido durante el primer cuarto en el que ninguno de los dos equipos conseguía coger distancias. El cuarto terminaba en tablas 16-16 y nos dejaba la primera canasta de Harrison Cleary en el TAU Castelló y en España.

El segundo cuarto los de Ten ajustaron mejor la defensa del 1x1 y dominaron el rebote defensivo lo que les permitió correr y jugar el juego de transición que tanto les gusta a los azulejeros que poco a poco fueron cogiendo diferencias acompañados de un gran acierto desde la línea de 6,75 (50%) y con un Matt dominador en la zona y crecido ante su antiguo equipo. Tanto es así que hasta se atrevió con un triple frontal que anotó. Otro triple de Joel cerca del descanso ponía la máxima diferencia 22-40 para el TAU Castelló que se fue al descanso con un claro 26-44.

Salieron los mallorquines en la reanudación dispuestos a dar la campanada con una remontada y casi o consiguen. La zona press que Alex Pérez planteó, se le atragantó al TAU Castelló que perdía balones y cuando lograba pasar el campo disponía de muy pocos segundos para poder conseguir buenos tiros. Con 41-60 Ten pidió tiempo muerto para serenar los nervios pero parece que el minuto tuvo el efecto totalmente contrario. Tanto es así que el tercer cuarto finalizaba 55-66.

El último cuarto se encaminaba bien y con un gran Matt en pista se lograban mantener a ralla a los mallorquines pero la cuarta falta personal del estadounidense mermo mucho al TAU Castelló en ataque que veía como posesión tras posesión el Palmar Alma Mediterranea Palma iba acortando distancias hasta que con poco más de 3’ para acabar el marcado reflejaba un empate a 69.

Entonces volvió al campo Stainbrook y el TAU Castelló sacó eso que tiene de más este año experiencia y calidad. Adala Moto asumió la responsabilidad en los últimos ataques y anotó dos canastas seguidas que le daban un pequeño colchón 73-77 que sería suficiente para que el TAU Castelló consiguiera una victoria importantísima.

Ficha técnica:

PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA : Herrell Jr(5), Kullamae(19), Diaz(7) , Figueras(5), Jawara(19),–cinco inicial--; Rivas,D, Rivas, A, Huguet(5), Mc Donell(9), y Suskavcevic(4). 20 faltas. Sin eliminados.

TAU CASTELLÓ: Dukan(9), Sabaté(9), Alvarado(11) , Edwards(3) , Moto(18), - cinco inicial- Duran, García, Bas(5) , Cleary(4) y Stainbrook(20). 16 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Morales JP , Zamora AM y Espiau E.

INCIDENCIAS: Ten no pudo contar con Edu Durán, y Juan García lo intento pero se resintió de la lesión y no pudo jugar la segunda parte.

PARCIALES: 16-16/10-28 (26-44 Descanso); 29-22/18-13 ( 73–79 Final )